عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود في الدوري

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لنادي غزل المحلة، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة حرس الحدود مساء غد السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتشهد المباراة أهمية خاصة للفريقين في ظل سعي كل منهما لتحسين موقفه في جدول الترتيب، بينما يواجه المحلة تحديًا إضافيًا بغياب اثنين من أبرز عناصره، هما أحمد شوشة وعبداللطيف جريندو، بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة غزل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر – أحمد الفنراوي – أحمد العربي.

الدفاع: أحمد العش – محمد عبدالغني – عبدالرحمن بودي – يحيى زكريا – مصطفى أوفا – رحيم شوماري – أحمد جمال – بسام وليد – عبدالرحيم عموري.

الوسط: محمود نبيل – محمود مجدي – معاذ عبدالسلام – أحمد عتمان – موري توريه.

الهجوم: رشاد العرفاوي – آلادي سوليمون – محمود صلاح – سعيدي كيبو – أشرف مجدي – عماد ميهوب.