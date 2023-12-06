أوكلاند سيتي يراهن على جيل القرن الـ 21 في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء، قوائم اللاعبين للأندية المشاركة في النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة سبعة أندية وهي اتحاد جدة منظم البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، فلومينيسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، أوراوا ريدز الياباني بطل آسيا، الأهلي بطل أفريقيا، أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

يحمل أوكلاند سيتي رقما قياسيا لكونه أكثر الأندية المشاركة في مونديال الأندية برصيد 11 مرة، ويبقى أفضل إنجازاته الحصول على الميدالية البرونزية في نسخة عام 2014.

وفي مونديال السعودية 2023 يراهن الفريق النيوزلندي على عدد من العناصر الشابة من مواليد القرن الحادي والعشرين، حيث تضم قائمته 6 لاعبين من مواليد أعوام 2001 و2002 و2004 و2005.

ويخوض أوكلاند سيتي البطولة بـ 23 لاعبا، وهم..

كونور تراسي، ماريو إيليتش، آدم ميتشل، كريستيان جراي، تيموتي بوليت، آدم بيل، كاميرون هاويسون، جيرارد جارسيا، آنجوس كيلكولي، دايلان مانيكوم، رايان دي فرايس، ريجونت موراتي، ناثان لوبو، جوردان فالي، آيدان كاري، جو لي، سباستيان سيجاندا، ليام جيليون، إيمليانو تادي، تونج زهو، آلفي روجرز، جو واليس، وميتشل دين هاير.

ويبدأ أوكلاند سيتي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة اتحاد جدة في الدور التمهيدي، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة الأهلي في الدور الثاني.