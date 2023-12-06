بن سلمان مقاطعا مترجم بوتين: السعودية لم تستقل ولم تكن مُستعمرة

قاطع رئيس الوزراء السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، مترجم كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إشارته إلى "استقلال" المملكة العربية السعودية.

كان المترجم يجلس ما بين الأمير محمد بن سلمان وبوتين، عندما ترجم كلام الرئيس الروسي، حين قال: "كان الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف باستقلال المملكة العربية السعودية، قبل حوالي 100 سنة"، وفقا لشبكة "سي إن إن" عربية.

وقتها، قاطع ولي العهد السعودي المترجم، قائلا: "فقط، فخامة... أود أن أصحح للمترجم أن السعودية لم تستقل في ذلك الوقت، السعودية أُعيد توحيدها، لم تكن مستعمرة قبل في التاريخ"، حسبما أظهر مقطع فيديو تناقلته حسابات سعودية لجانب من اللقاء.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، بوتين في قصر اليمامة بالرياض، مساء الأربعاء. كان الرئيس الروسي وصل المملكة العربية السعودية قادمًا من الإمارات، التي زارها في وقت سابق اليوم.

وزيارة بوتين أبوظبي والرياض هي الأولى من نوعها منذ عام 2019، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).