بن سلمان مقاطعا مترجم بوتين: السعودية لم تستقل ولم تكن مُستعمرة

الأكثر قراءة
عمليات بيع ضخمة في إسرائيل سبقت طوفان الأقصى بـ5 أيام.. هل كان التاجر على علم بهجوم 7 أكتوبر؟
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة لاعب العام في إنجلترا
انهار كاملا.. كتائب القسام تنسف منزلا تحصن فيه جنود الاحتلال شرق خان يونس
صحف: ما هي الأسئلة التي دارت في ذهن السنوار قبل إطلاق عملية طوفان الأقصى على إسرائيل؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
من زاوية اخرى:ولي العهد الامير محمد بن سلمان يصحح لمترجم بوتين:السعودية لم تستقل بل أعيد توحيدها ولم تكن مستعمرة قبل في التاريخ 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/ZnSgzjAZwT
— Gorgeous (@gorgeous4ew) December 6, 2023
من زاوية اخرى:ولي العهد الامير محمد بن سلمان يصحح لمترجم بوتين:السعودية لم تستقل بل أعيد توحيدها ولم تكن مستعمرة قبل في التاريخ 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/ZnSgzjAZwT