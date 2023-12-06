«واحد وأربعين» و«عودة الابن الضال» يفوزان بجوائز سوق مهرجان البحر الأحمر للتطوير

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر – النقدية والعينية الهادفة لتطوير وتعزيز المواهب الجديدة من صُنّاع الأفلام في العالم العربي وإفريقيا.

واختارت لجنة تحكيم برنامج الأعمال قيد الإنجاز مشروعين حيث حصل مشروع "سيمبا" لهوجو سالفاتيرا على جائزة لجنة التحكيم لمرحلة ما بعد الإنتاج في سوق البحر الأحمر بقيمة 10.000 دولار أمريكي، كما حصد مشروع "يونان" لأمير فخر الدين على جائزة مرحلة مابعد الإنتاج بقيمة 30,000 دولار أمريكي.

واختارت لجنة تحكيم سوق المشاريع 3 فائزين من بين 12 مشروعًا متنافسًا، وهي مشروع "وحدة الحب ينتصر" لدانييل عربيد الذي حصد جائزة الإشادة الخاصّة من لجنة التحكيم وتبلغ قيمتها 25,000 دولار أمريكي، كما فاز بجائزة سوق البحر الأحمر للتطوير وتبلغ قيمتها 35,000 دولار أمريكي مشروع "واحد وأربعين" لسامح علاء، إلى جانب جائزة الإنتاج التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي، وحصل عليها مشروع "عودة الابن الضال" لراني مصالحة.

كما اختارت لجنة تحكيم سوق المشاريع أيضاً من بين 12 مشروعًا متنافسا من لودج البحر الأحمر، 4 أفلام فائزة بجائزة إنتاج تبلغ قيمتها 50,000 دولار أمريكي لِكل مشروع، وحصد الجوائز كل من مشروع "بصحبة حسناء" لآمال يوسف، ومشروع "قصة رائعة" لفينتشو نشوجو، ومشروع "بلاك سنيك" للمخرج نايشة نياموبايا، ومشروع "أبي قتل بورقيبة" لفاطمة الرياحي.

واختارت لجنة تحكيم معمل المسلسلات ضمن معامل البحر الأحمر مشروعين فائزين، ومنحتهم جائزة نقدية بقيمة 10,000 دولار أمريكي، وقد فاز بالجائزة كل من مشروع عين الحدأة، من كتابة صالح الحمد، ومشروع ولدنا أحلى، من كتابة هناء صالح الفاسي.