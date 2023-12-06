فريق سلة الأهلي يسحق سموحة ويقترب من حسم لقب دوري المرتبط

حقق فريق كرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 83-54، في ذهاب نهائي دوري المرتبط.

وشهدت المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الأربعاء، تفوق واضح من من جانب النادي الأهلي، حيث حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 44-25، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني ويحسم المباراة لصالحه بنتيجة 83-54.

بهذه النتيجة الكبيرة وضع الأهلي يده على لقب البطولة، وقطع شوطًا كبيرًا في رحلة الدفاع عن لقب دوري المرتبط، خاصة بعدما حقق فريق الشباب الفوز على حساب نظيره فريق سموحة بنتيجة 78-74 فى إطار منافسات ذهاب نهائي دوري المرتبط.

وكان الأهلي تأهل للمباراة النهائية بعد فوز مثير على حساب الاتحاد السكندري في نصف النهائي، بالخسارة في ذهاب الرجال والانتصار إيابًا، مستفيدًا من تفوق فريق الشباب في المباراتين، وبنفس السيناريو تأهل سموحة على حساب سبورتنج.