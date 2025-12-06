وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤكد التزام المجلس باستقرار لبنان وسيادته

أكد سفير سلوفينيا صاموئيل جبوجارد، متحدثا باسم وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي، في ختام زيارتهم إلى لبنان، مجددا التزام المجلس باستقرار لبنان وسيادته.

وأعلن دعم المجلس للإصلاحات في لبنان، مشدّدًا على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية.

وقال جبوجارد: "اسمحوا لي أن أؤكد مجددا التزام المجلس باستقرار لبنان والمنطقة ككل.. يواصل المجلس عقد مشاورات منتظمة حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وزيارتنا اليوم تأتي تأكيدًا لهذا الالتزام".

وأعلن أن المجلس جدد "دعمه للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية في لبنان بهدف فتح الباب أمام دعم دولي لعملية التعافي وإعادة الإعمار".

وأضاف: "أكدنا مجددا دعم المجلس لوحدة أراضي لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي.. كما أكدنا التزامنا بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، دعمًا لأمن لبنان واستقراره واستقرار المنطقة".

وشدد على ضرورة "التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 نوفمبر 2024، ونحن نقر بالتقدم الذي حققه لبنان هذا العام".

وأكد ضرورة "احترام سلامة قوات حفظ السلام وعدم استهدافها.. وندعو إلى تعزيز الدعم الدولي للبنان وللجيش اللبناني، بما في ذلك دعمه في انتشاره المستدام جنوب نهر الليطاني. ونؤيد قرار الحكومة اللبنانية ضمان حصرية السلاح بيد الدولة".

وأضاف: "أردنا الاستفادة من هذه الزيارة لبحث الخيارات المتاحة لتنفيذ القرار 1701 بعد مغادرة اليونيفيل لبنان. ونتطلّع أيضًا إلى توصيات الأمين العام حول هذا الموضوع.. ومن الواضح أن هذا الموضوع سيستدعي نقاشًا معمقا خلال عام 2026".

وقال: "جئنا إلى بيروت في هذا الوقت الدقيق فيما يتعلق بتنفيذ القرارات ذات الصلة، ولتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 نوفمبر من العام الماضي".

وأعلن أن الزيارة شملت أيضًا "جولة ميدانية على الخط الأزرق ومقر قيادة اليونيفيل والمواقع المرتبطة بها.. وكانت مناقشاتنا في كل مكان مفيدة وأسهمت في فهمنا للوضع الراهن".