قاضية ترفض محاولة إدارة ترامب لإسقاط دعوى تطعن على احتجاز مهاجرين في جوانتانامو

رفضت قاضية فيدرالية طلبا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفض دعوى قضائية تطعن على احتجاز مهاجرين في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج جوانتانامو.

ورفضت قاضية المحكمة الإقليمية الأمريكية، سباركل إل. سوكنانان، في حكم صدر أمس الجمعة طلب الحكومة الفيدرالية برفض القضية، وحددت جلسة استماع الأسبوع المقبل ليناقش الطرفان الخطوات التالية في هذه القضية.

كان ترامب أعلن في يناير، أن إدارته ستستخدم مركز احتجاز في جوانتانامو لاحتجاز عشرات الآلاف من "أخطر المجرمين الأجانب"، في إطار حملته الصارمة الأوسع نطاقا ضد الهجرة.

واحتجزت الحكومة الفيدرالية بين فبراير ويونيو حوالي 500 مهاجر في جوانتانامو، وفقا لسوكنانان، حيث استخدمت السلطات القاعدة كمحطة توقف للمهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية.

ودفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمات حقوقية أخرى بأن نقل المهاجرين إلى جوانتانامو غير قانوني، بينما أكدت إدارة ترامب أنها تحظى بسلطات واسعة لاحتجاز المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية في المنشأة.