تركيا تعلن توقيف 7 أشخاص بتهمة الانتماء لـ«داعش»

أفادت مصادر أمنية تركية بأن فرق مكافحة الإرهاب بولاية إزمير غربي البلاد أوقفت سبعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش خلال مداهمات أمنية بالولاية.



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر أن المداهمات جرت بعد تلقي فرق مكافحة الإرهاب بالولاية معلومات حول "وجود مجموعة من عناصر داعش يعتزمون القيام بعمليات إرهابية في تركيا".



وأوضحت المصادر أن فرق مكافحة الإرهاب شنت حملة مداهمات في مركز مدينة إزمير وضواحيها، لإلقاء القبض عليهم.



وتمكنت فرق مكافحة الإرهاب من توقيف 7 أشخاص، 5 منهم يحملون الجنسية السورية، وعثرت في منازلهم على وثائق تخص التنظيم.



وتم اقتياد الموقوفين إلى مديرية أمن ولاية إزمير لإتمام الإجراءات القانونية بحقهم.



وكانت تركيا أوقفت العشرات ممن تشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش بالتزامن مع موسم احتفالات بداية العام.



وتقوم تركيا منذ نوفمبر الماضي بترحيل "الإرهابيين الأجانب" المشتبه في صلتهم بتنظيم داعش إلى بلادهم.



تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.



وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.