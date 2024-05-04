شرطة برلين تفتح تحقيقات مع متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين

أعلنت الشرطة في برلين، اليوم السبت، أنها رفعت العديد من القضايا الجنائية بعد قمع احتجاج مؤيد للفلسطينيين في جامعة هومبولت أمس الجمعة.

وردد المتظاهرون في المسيرة التى تم تنظيمها أمس شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، وهي عبارة مثيرة للجدل سعت شرطة برلين إلى تصنيفها على أنها معادية للسامية.

وقالت الشرطة اليوم إنها فتحت 37 تحقيقا في اتهامات محتملة من بينها التحريض ومقاومة ضباط إنفاذ القانون.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت ما مجموعه 38 متظاهرا في مسيرة أمس الجمعة. وتجمع نحو 150 محتجا في الجامعة اليوم السبت وطالبوا باستخدام قاعة محاضرات للتحدث وهو ما رفضته إدارة الجامعة.

وسعى المحتجون لتسجيل المسيرة رسميا لدى السلطات أمس لكن طلبهم قوبل بالرفض. وأمرت الشرطة المتظاهرين بالامتناع عن التعبيرات المعادية للسامية وبدأت حملتها بعد ترديد شعار "من النهر إلى البحر".

وتجري الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة ودعما للتضامن مع الفلسطينيين في غزة في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة منذ أكثر من أسبوعين.

كما احتل الطلاب مؤخرا حرم الجامعات في مختلف أنحاء بريطانيا احتجاجا على الحرب في غزة.