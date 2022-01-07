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أصدر المركز الدولي للدراسات "CIES" قائمة لأغلى لاعبي العالم لكرة القدم، مع بداية عام 2022، مستخدما منهجا اقتصاديا قام بتطويره، ولم يعتمد على قيمة الشرط الجزائي في عقود اللاعبين.

وشهدت قائمة "CIES" لأغلى لاعبي العالم، مفاجآت كبيرة، فقد تصدرها البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، نظرا للمستوى الكبير الذي يقدمه خلال الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبلغت القيمة السوقية لفينيسيوس جونيور 166 مليون يورو، وفقا للمركز الدولي للدراسات "CIES"، وتلاه الإنجليزي فيل فودين نجم مانشستر سيتي، والنجم النرويجي إيرلنغ هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند، في المركز الثاني والثالث على الترتيب.

وسجل فينيسيوس (21 عاما) 12 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى خلال 25 مباراة في الموسم الحالي لمسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

بينما اكتفى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالمركز الثامن والأربعين برصيد 71.5 مليون يورو.

في حين احتل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول المركز السابع والخمسين برصيد 66.1 مليون يورو.

بينما خلت قائمة أغلى اللاعبين المؤلفة من 100 لاعب، من نجوم، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وغيرهم.

وفي ما يلي قائمة أغلى لاعبي العالم وفقا لـ"CIES":

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 166.4 مليون يورو.

الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) 152.6 مليون يورو.

النرويجي إيرلنغ هالاند (بوروسيا دورتموند) 142.5 مليون يورو.

الإنجليزي ميسون جرينوود (مانشستر يونايتد) 133.9 مليون يورو.

الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) 133 مليون يورو.

الإنجليزي جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند) 130.1 مليون يورو.

الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ) 122.3 مليون يورو.

البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي) 120.5 مليون يورو.

الإسباني بيدري (برشلونة) 118 مليون يورو.

الهولندي فرينكي دي يونج (برشلونة) 115.2 مليون يورو.