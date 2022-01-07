مدرب نيجيريا: أقع تحت الضغط بسبب كأس الأمم مثل جوارديولا مع السيتي

صرح أوجوستين إيجوافوين، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أنه يقع تحت ضغط كبير من قبل الجماهير النيجيرية، والتي حشدت في المطار لوداع فريقه وتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى الكاميرون.

ويستعد منتخب نيجيريا، لخوض غمار، بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستنطلق الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة على ملعب "أوليمبي بالعاصمة "ياوندي"، بمباراة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

وقال إيجوافوين، في تصريحات لقناة الاتحاد النيجيري الرسمية، عن تواجد الجماهير في المطار: "لقد حفزنا ذلك كثيرًا ولكنه وضعنا تحت ضغط قليل، حتى لو كان المدرب مورينيو أو كونتي أو جوارديولا أو جيرنوت روهر، لا يمكنك القول إنك لست تحت الضغط وهذا ما يتعرض بيب له بسبب عدم فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي".

وأضاف: "بيب يريد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، ولذلك الجماهير في نيجيريا تتوقع منك أن تفوز بأمم إفريقيا وهذا يضعني تحت الضغط، سأركز مباراة تلو الأخرى ولن يكون الأمر سهل لأن كل منتخب سيشارك سيرغب في إثبات نفسه بقوة".

وشدد: "تحدثنا مع الشباب وتبادلنا الرسائل النصية، فعلنا كل ما في وسعنا لينضم لنا، وفي النهاية، حددت البديل ووضعت اسمين الأول مهاجم ناساراوا يونايتد، سيلاس نوانكو، وأكينكونمي عمور هو ليس مهاجمًا لكن يمكنه لعب دور المهاجمين، ولوائح الاتحاد الإفريقي هي ما تعيقنا الآن".

وأوضح: "في الوقت الحالي، الاستبدال فقط يتم في حالتين الأولى هي الإصابات والثانية هي الأسباب الصحية، والاتحاد النيجيري يبذل قصارى جهده للخروج بأفضل حل ممكن، ليس لدينا حل سوى استبداله ولو كنا نعلم الأمر لما طلبنا منه التواجد في القائمة لأنه سيتأثر من الناحية النفسية".

واختتم حديثه: "تدريب النسور الأول في الكاميرون كان لمدة ساعة و15 دقيقة، لم نتمكن من القيام بكل شيء بسبب عامل الوقت، ولكن الطقس والأجواء جيدة واللاعبين كانوا سعداء، واستجابتهم للتدريبات جيدة جدًا، لدي فلسفتي الخاصة وطريقتي الخاصة وأحاول نقلها إلى اللاعبين منذ اليوم الأول".