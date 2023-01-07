صالون مقامات يحتفل بمئوية ميلاد عبد العظيم محمد

يحتفل الصالون الموسيقى "مقامات" بمئوية ميلاد الراحل الملحن عبدالعظيم محمد، وذلك من خلال أمسية خاصة تقام في السابعة من مساء الخميس المقبل بقصر بشتاك في شارع المعز.



ويستضيف الصالون، نجله طارق عبد العظيم محمد، والمايسترو الدكتور إيهاب عبد السلام، في حوار مفتوح حول رحلة حياة الموسيقار الراحل إنسانيا وفنيا، وأهم المحطات التي مر بها وعلاقاته بنجوم عصره من الشعراء والمطربين والموسيقيين، وإبداعاته التي تمثل علامات مهمة على مشواره الفني.



ويتخلل الصالون فواصل غنائية يقدمها المطرب محيي صلاح مع فرقته الموسيقية، والذي يقدم مجموعة من أشهر ألحان عبد العظيم محمد التي تغنى بها كبار نجوم الطرب.



وولد عبدالعظيم محمد في عام 1923، وحفظ القرآن الكريم وهو في سن صغير، واستمع إلى التراتيل الكنائسية، ومنهما تعلق بالموسيقى والنغم، وبدأ حياته مع الألحان في عام 1941 عندما التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، ودارسة في دفعته جمعته مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وتخرج من المعهد عام 1950، وكانت أولى أعماله الغنائية مع المطرب جلال فكري.



واكتشف موهبته المستشار الفني للإذاعة المصرية محمد حسن الشجاعي، والذي أسند له تلحين أغنية «بسم الله كلنا نتعاهد»، للمطربة عصمت عبدالعليم.



ومن أشهر أعماله أغنية "والله لسه بدري يا شهر الصيام"، التي غنتها شريفة فاضل والتي أصبحت من علامات انقضاء شهر رمضان في كل عام.



ولحن عبد العظيم محمد، عددا من الأغاني التي انتشرت بقوة في إرجاء الوطن العربي، ومنها "يا ليلة ما جاني الغالي" لمحمد رشدي، و"الفنارة" لعبد الحليم حافظ، و"زي ما أكون عطشان وشربت" لمحرم فؤاد، وشارك في تلحين أغاني عدد من الأفلام مثل "الشيماء"، الذي لعبت بطولته سميرة أحمد، وقدمت أغانيه سعاد محمد، و"صغيرة على الحب" بطولة وغناء سعاد حسن، و"بياعة الجرايد" بطولة ماجدة.



ورحل عبدالعظيم محمد، عن عالمنا في عام 2008، بعد أن قدم عددا ضخما من الألحان لأهم الأصوات العربية، ومنهم ليلى مراد، ومحمد عبدالمطلب، وفايزة أحمد، ووردة الجزائرية، ومحمد قنديل، وشهرزاد، وعليا التونسية، وعادل مأمون، وذكرى، وأنغام.



وصالون "مقامات" يقام في الخميس الثاني من كل شهر، ضمن التعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في بيت الغناء العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية، والإذاعة المصرية ممثلة في إذاعة البرنامج الثقافي، وهو فكرة للفنان الراحل محسن فاروق سوليست الموسيقى العربية بدار الأوبرا، وتعده وتقدمه الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين مدير الموسيقى والغناء بالإذاعة.