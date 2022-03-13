اليونان: القبض على 1300 مهرب وصد 265 ألف مهاجر غير شرعي في 2022

صرح وزير الحماية المدنية في اليونان، تاكيس ثيودوريكاكوس، بأن حرس الحدود ألقى القبض على نحو 1300 مهرب مشتبه بهم على طول نهر أيفروس الذي يشكل الحدود الطبيعية مع تركيا، على مدار عام 2022.

وأضاف ثيودوريكاكوس في تصريح لإذاعة "سكاي"، أنه تم خلال نفس الفترة، منع نحو 256 ألف مهاجر من عبور النهر، المعروف باسم إيفروس في اليونان، ومريج في تركيا، وماريتسا بالبلغارية.

وكان المتسللون يهدفون إلى العبور من تركيا إلى اليونان، أي إلى داخل حدود الاتحاد الأوروبي.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان في أثينا بأنها تعيد إلى تركيا بشكل غير قانوني الأشخاص الذين يسعون إلى مستقبل أفضل في أوروبا.

ويقول نشطاء إن الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عما تفعل أثينا.

من جهة أخرى، تتهم اليونان أنقرة بدفع المهاجرين إلى "الأمام" أي لعبور الحدود، مما يتعارض مع ما يُطلق عليه الدفع إلى الخلف.

وتقول أثينا إن السلطات التركية تعرض على المهاجرين خيار العودة إلى سوريا أو دول أخرى أو دخول اليونان بطريقة غير قانونية.

ورغم أن أثينا تطبق إجراءات حماية صارمة برا وبحرا.

وتمكن قرابة 18800 شخص من دخول اليونان في عام 2022، وفقا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مقارنة بـ9157 في 2021.