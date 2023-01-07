فنلندا تعرب عن استعدادها تسليم دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا حال موافقة الاتحاد الأوروبي‎‎

قال رئيس لجنة شئون الدفاع بالبرلمان الفنلندي أنتي هاكينن "إن بلاده يجب أن تنقل دبابات ليوبارد 2 القتالية إلى أوكرانيا إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار في الإتحاد الأوروبي على مستوى أوسع".



وأضاف هاكينن - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - "إنني مقتنع بأن كل دولة أوروبية يجب أن تشارك في مساعدة أوكرانيا إلى حد ما".



وتابع "إذا بدأت أوروبا في إعطاء الدبابات لأوكرانيا، فينبغي أن تشارك فنلندا.. بالطبع، بمساهمتنا الصغيرة، لأن قدرتنا الدفاعية هي دائما أولوية بالنسبة لنا كدولة مجاورة لروسيا"، مؤكدا أن الكثير من الدول الأوروبية لديها المزيد من الفرص لتوفير المركبات المدرعة أكثر من فنلندا.



وأشار البرلماني الفنلندي إلى قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية، فيما ستمنحها ألمانيا دبابات ماردرز. كذلك، أعلنت فرنسا أيضا أنها ستزود أوكرانيا بمركبات قتالية مدرعة خفيفة.. وأكد أن مثل هذه القرارات مهمة للغاية لمساعدة كييف على صد العمليات العسكرية الروسية.