 «احذروا روح آنفيلد في خطر».. ثورة في مدرجات ليفربول قبل رحيل صلاح
السبت 25 أبريل 2026
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

«احذروا روح آنفيلد في خطر».. ثورة في مدرجات ليفربول قبل رحيل صلاح

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 25 أبريل 2026 - 6:00 م | آخر تحديث: السبت 25 أبريل 2026 - 6:00 م

عبرت جماهير ليفربول عن غضبها خلال مباراة الفريق أمام كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام على ملعب آنفيلد.

وشهدت الدقيقة 14 من عمر المباراة رفع جماهير ليفربول لافتات صفراء، مكتوب عليها «احذروا روح آنفيلد في خطر».

وأوضحت شبكة «بي بي سي» البريطانية أن اعتراضات جماهير ليفربول تأتي ضد قرار النادي زيادة أسعار التذاكر في ملعب آنفيلد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول بهدفين دون مقابل عن طريق ألكسندر إيزاك وأندرو روبرتسون، وفي حال حافظ الفريق على هذا الفوز يتقدم للمركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بفارق الأهداف فقط أمام أستون فيلا.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك