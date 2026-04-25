سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبرت جماهير ليفربول عن غضبها خلال مباراة الفريق أمام كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام على ملعب آنفيلد.

وشهدت الدقيقة 14 من عمر المباراة رفع جماهير ليفربول لافتات صفراء، مكتوب عليها «احذروا روح آنفيلد في خطر».

وأوضحت شبكة «بي بي سي» البريطانية أن اعتراضات جماهير ليفربول تأتي ضد قرار النادي زيادة أسعار التذاكر في ملعب آنفيلد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول بهدفين دون مقابل عن طريق ألكسندر إيزاك وأندرو روبرتسون، وفي حال حافظ الفريق على هذا الفوز يتقدم للمركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بفارق الأهداف فقط أمام أستون فيلا.