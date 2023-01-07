• اقتربنا من الحصول على تمويل بـ150 مليون جنيه من بنكى القاهرة وقناة السويس.. ونعتزم زيادة رأس المال على شريحتين خلال العام الحالى



كشف حازم مدنى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة وان فاينانس، المتخصصة فى تقديم خدمات التمويل الاستهلاكى، عن الاقتراب من الحصول على تمويلات من بنكى القاهرة وقناة السويس بقيمة تقدر بـ150 مليون جنيه، مشيرًا إلى عزم شركته الحصول على تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الحالى من 9 بنوك.



وذكر مدنى، فى حواره مع «مال وأعمال ــ الشروق» أن «وان فاينانس» فى المراحل النهائية لتوقيع الاتفاق التمويلى مع بنكى القاهرة وقناة السويس، بالتوازى مع بدء مباحثات أولية مع بنكى مصر وcib، للحصول على خطوط ائتمانية، لافتا إلى أن شركته حصلت فى العام الماضى على تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه من بنوك «الأهلى المصرى، والبركة، والبنك العقارى المصرى العربى، والبركة، والبنك الزراعى، وتنمية الصادرات».



وأوضح مدنى أن الشركة تستهدف منح تمويلات لعملائها بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال العام الحالى، مقابل 450 مليون جنيه لعدد 1000 عميل فى 2022، موضحا أن شركته تمنح التمويلات فى جميع المجالات وتحتل مجالات السيارات والتشطيبات قائمة أعلى الخدمات تمويلا.



وأضاف مدنى أن وان فاينانس تستعد لزيادة رأسمالها على شرحتين، الأولى خلال الشهر الحالى بقيمة 75 مليون جنيه، ومثلهما فى الربع الثالث من العام الحالى، ليصل رأسمال المصدر والمدفوع إلى 250 مليون جنيه.



«حاليا نوجه الدعوة للمساهمين لوضع مبلغ الزيادة كل حسب نسبته، وجميع المساهمين أيادى للاستثمار والتنمية، والبريد للاستثمار، وتمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وافقوا على المشاركة فى زيادة رأسمال الشركة».. أضاف مدنى.



وشدد العضو المنتدب لشركة وان فاينانس على عدم إدخال مستثمرين جدد فى الشركة العام الحالى، وكذا عدم نية قدامى المساهمين فى التخارج، موضحا أن الشركة لا تسعى للقيام بعمليات توريق قبل منتصف عام 2024، وكذا الطرح فى سوق المال.



«الحصة السوقية لشركة وان فاينانس فى مجال التمويل الاستهلاكى تبلغ حاليا نحو 1%، ومن المستهدف أن تصل إلى 3.5% بنهاية العام الحالى» أضاف مدنى.



وحول الخدمات الجديدة، قال مدنى إنه سيجرى افتتاح فرعين جديدين فى أسيوط والغردقة، ليصل إجمالى فروع الشركة إلى 8 على مستوى الجمهورية، فضلا عن إطلاق التطبيق الإلكترونى للشركة على الهواتف المحمولة فى بداية الربع الثانى من العام الحالى، مشيرًا إلى أن الشركة ستطبق الحدود الائتمانية الدوارة اعتبارا من 2024، بحيث يحصل العميل على حدود ائتمانية جديدة بقيمة ما يسدده من أقساط.



«لا نسعى للتوسع خارجيا فى الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على تغطية السوق المحلية، وحجم تمويلاتنا حاليا يبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 6 ملايين للعميل الواحد، وسندرس زيادة تلك الحدود فى الربع الثانى من العام الجارى».. أضاف مدنى.



وتوقع العضو المنتدب لشركة وان فاينانس زيادة نسب تعثر العملاء لدى جميع شركات التمويل الاستهلاكى خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، قائلا إن نسبة تعثر العملات أقل من 1% من إجمالى عدد عملاء الشركة، متوقعا أن تصل النسبة إلى نحو 3% بنهاية العام الحالى.



وتأسست وان فاينانس فى عام 2022، وتقدم خدمات التمويل الاستهلاكى عبر إتاحة تمويلات للعملاء بقيمة تصل إلى 6 ملايين جنيه، بآجال سداد تبدا من سنة وحتى 7 سنوات.



وتعتمد الشركة فى منح التمويل للعميل على درجات التقييم الائتمانى بمعرفة شركة آى سكور، بجانب ودراسة الملاءة المالية للعميل وقدراته الائتمانية.



وتتراوح أسعار فائدة وان فاينانس ما بين 12 إلى 18% سنويا حسب نوع المنتج، بجانب فرض رسوم إدارية فى بعض الأحيان تصل إلى 2.5% على إجمالى سعر المنتج.



وتقدم وان فاينانس خدمات تمويل متنوعة بما فى ذلك السلع والخدمات الاستهلاكية وقروض السيارات ورسوم التعليم وتشطيب المنازل.