خالد يوسف: على مدار حياتي الفنية لم أجد شخصا بحجم تفاني أحمد العوضي

أشاد المخرج خالد يوسف بأداء الفنان أحمد العوضي في شخصية "بكر" التي قدمها العوضي في فيلم "الإسكندراني"، مؤكدا أنه على مدار حياته الفنية لم يجد شخصا بحجم تفاني العوضي، قائلا: "شخص بيشتغل 48 ساعة في 24 ساعة، ويقوم بتدريبات شاقة ولديه لياقه ورغبة وشغف".

وأضاف يوسف في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية "أون": أنه ظل طوال الوقت مؤمنا بموهبة الفنان أحمد العوضي، وأن الدراما لم تخرج كامل موهبته، قائلا: "أحمد العوضي كان موهوب في المسلسلات، لكني شعرت أن طاقته الكامنة لم تخرج كاملة ولا يوجد ما يقوم باستفزازه لإخراج كل قدراته، وأن الدراما لم تظهر قدراته، فقمت باستفزازه عشان أطلع قدراته وطاقته كاملة".

وواصل: مؤمن أنه لديه موهبة ثقيلة وكان رهانه على موهبته الثقيلة التي لم تخرج كاملة، مشيرا إلى أن فيلم "الإسكندراني" لا يمكن أن يصنف في فئة الأكشن فحسب، لأن الأكشن عبارة عن سلسلة من المعارك طوال الوقت الفيلم فيه معارك وأكشن وفيه دراما وحدوته وتمثيل ورؤية، لذلك لا نستطيع أن نقول عليه فيلم أكشن بشكل مطلق.

وعن اختياره للفنانة زينة، قال: "بشوفها فنانة كبيرة وتنضج يوما بعد يوم، وتضيف للشخصية بأدائها وموهبتها، وبرتاح جدا معها، رغم الشائعات التي تخرج حولها أنها غير ملتزمة، لكنها كانت ملتزمة وعظيمة وقدمت دورها كما يجب أن يكون بل أفضل، وهو ثاني عمل يجمعني بها".