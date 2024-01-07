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أعداد جريدة الشروق
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إيران: اعتقال 32 شخصا على خلفية تفجيري كرمان

طهران - قنا
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 9:54 ص | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 9:54 ص
أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال 32 شخصا على خلفية التفجيرين اللذين وقعا في مدينة كرمان يوم الأربعاء الماضي، وأسفرا عن مقتل أكثر عن 100 شخص وإصابة حوالي 170 آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مهدي بخشي المدعي العام في محافظة كرمان القول إن السلطات ألقت القبض على 32 شخصا على خلفية التفجيرين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية اكتشفت 16 عبوة ناسفة في محافظة كرمان.

وكانت هيئة الطوارئ الإيرانية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 170 آخرين في انفجارين بمحافظة كرمان جنوبي البلاد.

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