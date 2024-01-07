العميد محمود محيي الدين: عدو جيش الاحتلال الحقيقي المخيمات وليست الأنفاق

قال العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، إن إعلان جيش الاحتلال عن سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة؛ يأتي في إطار خطة إعادة الانتشار وإعداد وتدريب جنود الاحتياط المستدعى.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر شاشة «ON E»، مساء السبت، إلى انسحاب لواءين المظلات والمدرعات؛ بسبب الخسائر الهائلة التي تكبدها على يد فصائل المقاومة، موضحا أن اللواءات الأخرى تمثل 3 مدارس تدريب لجنود المشاة والضباط والمدرعات.

وأضاف أن دفع جيش الاحتلال بـ 7 ألوية قتالية تتضمن فرق قوات خاصة إلى منطقتي خان يونس ودير البلح؛ يؤكد فشل جيش الاحتلال بمواجهة فصائل المقاومة، موضحا أن هذه اللواءات ترتكب المجازر اليوم بحق المدنيين.

ولفت إلى إنشاء جيش الاحتلال نقاط تجميع تشمل المعدات والقوات في الشمال؛ من أجل محاولة تقليل الخسائر في صفوف الجنود؛ وذلك عبر فتح ممرات؛ من أجل تنفيذ المهام والانسحاب السريع، موضحا أن مخيمات شمال القطاع تمثل العدو الحقيقي لجيش الاحتلال؛ وليست الأنفاق .

وتابع: «عناصر المقاومة في المخيمات هم الأقوى وعدو إسرائيل الحقيقي، هذا إلى جانب ترابط سكان هذه المخيمات وارتفاع عدد ساكنيها، فضلا عن أن أغلب قادة الحركات خرجوا من المخيمات؛ لأنهم من المهجرين قبل عام 1967 إلى منطقة غزة».

ونوه إلى فشل جيش الاحتلال في إجبار السكان على إخلاء منطقة الشمال، لافتا إلى استمرار تواجد 600 ألف فلسطيني داخل شمال ومدينة غزة إلى اليوم.