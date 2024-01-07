حماس تحمل المجتمع الدولي المسئولية عن مجازر الاحتلال

قالت حركة المقاومة "حماس"، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ليلة أمس مجزرة بشعة في مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة، بقصفه منزلاً لعائلة أبو علبة، ما تسبب باستشهاد العشرات من أبناء العائلة غالبيتهم من الأطفال والنساء، في جريمة حرب جديدة، امتداداً لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل.

وحملت "حماس"، في بيان لها اليوم الأحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، المسئولية عن استمرار هذه المجازر، عبر صمتهم وعدم تحركهم الفعلي لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتطهير عرقي يتم على مرآى ومسمع من العالم أجمع.

وكان قد استشهد أكثر من 70 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزل لعائلة أبو علبة، كان يؤوي العشرات في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.