حزب الله يستهدف موقعا للجيش الإسرائيلي في جنوب المنارة: أصبنا الهدف بشكل مباشر

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، استهداف موقع للجيش الإسرائيلي في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا إصابة الهدف بشكل مباشر.‏

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:45) من بعد ظهر يوم الأحد 7-1-2024، تجمعا ‏لجنود العدو في جنوب المنارة بالأسلحة الصاروخية، وتم إصابته إصابة مباشرة".‏

ويواصل "حزب الله" استهداف مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، ونعى أمس السبت 6 من مقاتليه، استشهدوا بتبادل لإطلاق للنار على الحدود الجنوبية، في إطارإسناد "المقاومة الإسلامية" للفصائل الفلسطينية في غزة و"على طريق القدس".

ويوم الجمعة، قال أمين عام الحزب، حسن نصر الله، إن "المقاومة الإسلامية نفذت ما يزيد على 670 عملية ضد إسرائيل خلال 3 أشهر"، لافتا إلى أنه "تم استهداف 48 موقعا حدوديا أكثر من مرة".