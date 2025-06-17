نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي النموذجي لخدمة المواطنين بمجمع أحياء شمال القاهرة

تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المركز التكنولوجي النموذجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء الذي يخدم أحياء روض الفرج وشبرا والساحل والشرابية، لمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمواطنين للانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

والتقى فوزي، اليوم الثلاثاء، خلال جولته الميدانية، عددًا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح الجديد والتسهيلات المقدمة، مؤكداً انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية على مستوى الأحياء طوال أيام العمل حتى الساعة الخامسة مساء لتقديم التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح ومتابعة جميع الشكاوي والعمل على حلها أولا بأول لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ووجه نائب المحافظ بمتابعة ملف التصالح باستمرار لتسريع معدلات الأداء وتذليل كل المعوقات وإبراز أهمية التصالح ومزاياه والعمل على تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة، موضحًا أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وبناء على توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.