النائب أحمد الشرقاوي يرفض الموازنة العامة: إحنا في كارثة

رفض النائب أحمد الشرقاوي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، خلال استكمال مناقشة الموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وقال الشرقاوي إن "الوضع الإقليمي يفرض علينا اتخاذ إجراءات احترازية واستعداد لأي سيناريو يكون مطروح"، مضيفًا "الوضع الاقتصادي مؤثر على وضع مصر السياسي والإقليمي".

وشدد عضو مجلس النواب على أن أرقام الموازنة العامة تعبر عن الاقتصاد الذي "لا يعمل بكفاءة"، ذاكرا أن "الضرائب المقدرة تصل إلى 2 ترليليون و600 مليار جنيه، منها 157 مقدرة للنشاط التجاري والصناعي والباقي ضرائب دخل أو استهلاك مثل ضريبة قيمة مضافة".

كما لفت إلى الارتفاع في نسبة الدين الداخلي والخارجي، وقال الشرقاوي "إحنا في كارثة سببها الحكومات المتعاقبة والموازنات المتعاقبة، سلسلة من القرارات الاقتصادية والمالية على مدار عشر سنين".