جيش الاحتلال: مقتل جنديين وإصابة اثنين بجروح خطيرة في قتال شمال غزة

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لقي جنديان إسرائيليان حتفهما وأصيب اثنان آخران بجراح خطيرة خلال قتال في شمال قطاع غزة اليوم الاثنين، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن الجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن أحد الجنديين القتيلين يدعى الكابتن إيتان يسرائيل شيكنازي 24 عاما، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 932 في لواء ناحال ، من مستوطنة عيلي شمال شرق محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية.

وقال الجيش إنه سيتم الكشف لاحقا عن اسم الجندي الثاني المقتول.

وأضيف الجيش الإسرائيلي أن جنديين آخرين من الكتيبة 932 أصيبا بجراح خطيرة في نفس الحادث الذي وقع في بيت حانون شمال قطاع غزة.