 مقتل 3 جنود باكستانيين و19 متمردا في مداهمات منفصلة في شمال غرب باكستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 3 جنود باكستانيين و19 متمردا في مداهمات منفصلة في شمال غرب باكستان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 8:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 8:39 م

قالت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن الباكستانية قتلت 19 متمردا في ثلاث مداهمات منفصلة على مخابئ لمسلحين في شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع أفغانستان. كما قتل ثلاثة جنود في تبادل إطلاق النار.

وجاء في بيان للقوات الباكستانية أن الجنود قتلوا 16 متمردا في مداهمتين منفصلتين في منطقتي بيشاور ومهمند في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربى البلاد.

وأضاف البيان أن ثلاثة متمردين آخرين قتلوا في الهجوم الثالث في منطقة كاراك، أيضا في نفس الإقليم.

وأوضحت القوات الباكستانية أن ثلاثة جنود قتلوا في تبادل إطلاق النار أعقب المداهمات.

وأشاد الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف بقوات بلادهما في القضاء على المتمردين. وفي بيانات منفصلة، قدموا أيضا التحية لأرواح الجنود "الذين استشهدوا".

في الأشهر الأخيرة، كثفت باكستان العمليات المبنية على معلومات استخباراتية ضد حركة طالبان باكستان، التي أصبحت أكثر جرأة منذ استيلاء طالبان الأفغانية على السلطة في أفغانستان في عام 2021.

وتعتبر طالبان باكستان مجموعة منفصلة، لكنها حليف وثيق لطالبان أفغانستان.


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