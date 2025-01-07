أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بوصول طائرة للخطوط الجوية القطرية إلى مطار دمشق قادمة من الدوحة، اليوم الثلاثاء، بعد انقطاع دام لأكثر من 13 عاماً.

وبدأ مطار دمشق الدولي عمله اليوم الثلاثاء، ‏بعد توقف دام شهرا منذ سقوط النظام السابق.

وقال المسئول في المطار سعد خير بيك، إن رحلتين من مطار دمشق الدولي تنطلقان باتجاه الإمارات العربية المتحدة، في حين من المقرر أن تصل أول طائرة إلى سوريا عند منتصف النهار قادمة من دولة قطر.

وأضاف خير بيك لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»: «انتهت أمس عمليات إعادة تأهيل المطار بعد تعرضه لعمليات سرقة يوم سقوط النظام».