محافظ كفر الشيخ: استمرار عمل سوق اليوم الواحد بدسوق حتى شهر رمضان

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن استمرار عمل سوق "اليوم الواحد" للسلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات اليدوية المختلفة ومنتجات المشروعات الصناعية الصغيرة والملابس الجاهزة والمفروشات والأدوات المنزلية، بحديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق حتى شهر شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، والشركة العامة لتجارة الجملة، والغرفة التجارية بكفر الشيخ، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعادل الهابط وكيل وزارة التموين.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن سوق "اليوم الواحد" يقدم جميع السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، كالزيت، السكر، الأرز، اللحوم الطازجة، الأسماك، الدواجن المجمدة، المكرونة، البيض، السمنة، الشاي، الصلصة، التونة، المُسلى النباتي، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، العسل، الخل، العصائر، الفاكهة، الخضروات، المنظفات، والعطارة، بالإضافة المنتجات اليدوية المختلفة منها الخوص والفخار، والمشغولات اليدوية ومنتجات المشروعات الصناعية الصغيرة، والملابس الجاهزة والمفروشات، والأدوات المنزلية، وغيرها، بتخفيضات تصل إلى 35% تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ، أن السوق يهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تصل إلى 35% على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، ويستهدف الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من التخفيضات، مع تقديم منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ويعكس التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن السوق يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، بهدف زيادة المعروض السلعي وتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات المواطنين بشكل مستدام.



وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن السوق يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تخفيف العبء عنهم ويعزز قدرتها الشرائية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، وتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار تناسب الجميع.

ووجه المحافظ، بالتوسع في إنشاء أسواق "اليوم الواحد" ومنافذ ومعارض بيع السلع، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة بالأماكن المستهدفة، مع الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت والمحال التجارية لضمان توفر السلع بكميات كافية بأسعار مناسبة، وضبط الأسواق لمكافحة الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية.

وشدد على أهمية الاستماع إلى آراء المواطنين حول توافر السلع وجودتها ومدى رضاهم عن الأسعار، وتوفير كل احتياجاتهم من المنتجات المختلفة، بالإضافة إلى نسبة التخفيضات المقدمة بما يتناسب مع الأهالي والتجار.