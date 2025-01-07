السائحون يواصلون الاحتفال بعيد الميلاد على شواطئ منتجعات شرم الشيخ

تواصل المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ احتفالات أعياد الميلاد المجيد على شواطئ اليوم، بمشاركة آلاف السياح الأجانب من مختلف جنسيات العالم التي توافدت على المدينة لقضاء احتفالات الكريسماس بها.

قال مطيع إسماعيل، مدير أحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، إن مظاهر الاحتفالات بأعياد الميلاد مازالت مستمرة داخل الفنادق، وتحرص إدارة كل فندق على جعل الفقرات الترفيهية والفنية المتنوعة مرتبطة بأعياد الميلاد، مؤكدًا أن السائحين من مختلف الجنسيات حرصوا على حضور قداس عيد الميلاد المجيد داخل الكنائس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، واستكملوا الاحتفالات بارتداء ملابس بابا نويل والتجول داخل الفندق وصولًا إلى الشاطئ.

وأوضح مطيع، أن السائحين يستمتعون بأجواء مدينة شرم الشيخ الدافئة على الشواطئ نهارًا، ويستكملون البرامج الاحتفالية ليلًا، مؤكدًا أن السائحين يفضلون الاحتفاظ بملابس بابا نويل وأشجار الكريسماس على مدار شهر يناير لاعتبارهما أبرز مظاهر احتفالا بعيد الميلاد والسنة الميلادية الجديد 2025.

وأضاف أن السائحين يتفاعلون مع البرامج الاحتفالية التي تعبر عن عيد الميلاد كل يوم خلال فترة تواجدهم بالمنتجعات السياحية، وتبادلوا التهاني والصور السيلفي وسط شجرة الكريسماس ومع مجسمات بابا نويل يوميًا، وسط سعادة بالغة.

على جانب آخر، قال أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إن المنتجعات السياحية بشرم الشيخ مازالت تشهد إقبالًا عليها خاصة من دول إيطاليا وروسيا، وإنجليزا، والسعودية، ودبي، وقطر، والبحرين، وتونس، إضافة إلى نحو 30 جنسية مختلفة، مؤكدًا أن مظاهر لاحتفالات بعيد الميلاد المجيد المستمرة بشكل يومي داخل الفنادق تعد أحد عوامل الجذب السياحي لمنتجعات جنوب سيناء السياحية بشكل عام وليست مدينة شرم الشيخ فقط.

وأشار إلى أن احتفالات السائحين على الشواطئ بأعياد الميلاد المجيد تعكس المناخ المتميز للمدينة في الوقت الذي تعاني فيه كل الدول من شدة البرودة، موضحًا أن نسبة الإشغالات في الفنادق مازالت 100%، تزامنًا مع توافد آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة لقضاء احتفالات أعياد الميلاد بشواطئ شرم الشيخ.

وأدى أقباط محافظة جنوب سيناء، قداس عيد الميلاد المجيد داخل الكنائس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم وسط تشديدات أمنية، وتعالت الزغاريد مع بداية انطلاق القداس، وأجراس الكنيسة، والترانيم، وتصاعدت البخور داخل الكنائس، التي تزينت بالأنوار ذات الألوان والأشكال المختلفة مثل الصليب، وشجرة الكريسماس، والمزود الذي يحتوي على مجسم للسيدة مريم وهي تحمل المسيح.

وترأس القمص ميناء سعد، راعي كنيسة موسى النبي وماري مرقص، بمدينة طور سيناء، قداس عيد الميلاد المجيد، بحضور قساوسة الكنيسة، ومئات من أقباط المدينة.

على جانب آخر، ترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، قداس عيد الميلاد داخل كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور الآلاف من السائحين، ومواطني المدينة من الأقباط.

وترأس الأب حنا صديق، راعي بازيليك كنيسة السلام للأقباط الكاثوليك بشرم الشيخ، والأب أرميا نشات، الراعي المساعد للكنيسة، قداس عيد الميلاد المجيد، بحضور مئات من السائحين من مختلف الجنسيات.

وفي مدينة رأس سدر، ترأس الأب جورجيوس نبيه، قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس وماري مينا العجايب، بحضور مئات من أقباط المدينة.

وأعلنت مديرية أمن جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد، وجرى غلق كل الشوارع المؤدية للكنائس، وتكثيف القوات الأمنية في محيطها، ووضع بوابات للكشف عن المفرقعات أمام كل كنيسة، والاستعانة بالشرطة النسائية لتفتيش المترددين على الكنيسة