ترامب يرفض استبعاد استخدام القوة العسكرية لمحاولة السيطرة على قناة بنما وجرينلاند

رفض ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية لمحاولة السيطرة على قناة بنما وجرينلاند.

وقال ترامب إنه لن يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على قناة بنما وجرينلاند، حيث أعلن أن سيطرة الولايات المتحدة على كليهما أمر حيوي للأمن القومي الأمريكي.

وفي حديثه للصحفيين قبل أقل من أسبوعين من توليه منصبه في 20 يناير، وبينما كان وفد من المساعدين والمستشارين يضم نجله دونالد ترامب جونيور في جرينلاند، ترك ترامب استخدام الجيش الأمريكي لتأمين المنطقتين مفتوحًا.



وقال ردا على سؤال عما إذا كان يستبعد استخدام القوة العسكرية: "لن ألتزم بذلك".

وأضاف "ربما يتعين عليك أن تفعل شيئا. قناة بنما حيوية لبلدنا ".

وتابع "نحتاج جرينلاند لأغراض الأمن القومي".

وجرينلاند إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك، وهى حليف قديم للولايات المتحدة وعضو مؤسس في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ووعد ترامب بـ "عصر ذهبي لأمريكا"، وقال أيضاً إنه سيقوم بمحاولة إعادة تسمية خليج المكسيك باسم "خليج أمريكا"، قائلاً إن هذا الاسم "له وقع جميل".