قداس الميلاد في القدس يدعو لسلام شامل ووقف كامل لإطلاق النار في غزة

ممثلا عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حضر نائب الرئيس حسين الشيخ قداس منتصف الليل بمناسبة عيد الميلاد المجيد للكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي.

وترأس القداس، بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث. وقال في عظته: إننا في ليلة الميلاد ندعو الله أن يتحقق السلام في فلسطين وفي الشَّرْق الْأَوْسَطِ، وأن يتحقق وَقُفِ إِطْلَاقِ النَّارِ بشكل كامل فِي غَزَّةَ.

وتوجه بالشكر إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، متمنيا لسيادته موفور الصحة والعافية، وأن يمنحه الله العمر المديد والقوة لكي يقود شعب فلسطين لتجسيد الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة.

وحضر القداس ممثل جلالة الملك عبد الله الثاني، وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وقادة الأجهزة الأمنية، إضافة لعدد من القناصل والسفراء، وشخصيات دينية واعتبارية، وجموع المصلين.