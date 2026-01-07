سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، بتوغل قوات إسرائيلية في محيط تل الأحمر الشرقي، بالريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة (جنوب)، ورفعت علمها فوقه.

وقالت الوكالة، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم في محيط تل الأحمر الشرقي، بريف محافظة القنيطرة الجنوبي ورفعت علمها فوقه".

وأضافت أن "هذا الإجراء يأتي في سياق الخروقات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في أرياف محافظة القنيطرة، وسط حالة من القلق والاستياء بين الأهالي".

وبوتيرة شبه يومية، تتوغل قوات إسرائيلية في أراضٍ سورية، لا سيما في ريف محافظة القنيطرة، وتعتقل مواطنين وتقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

ورغم أن الحكومة السورية لا تشكل تهديدا لتل أبيب، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

وجاء الخرق الإسرائيلي غداة قرار دمشق وتل أبيب تشكيل آلية اتصال مشتركة بإشراف أمريكي، لتيسير تنسيق تبادل المعلومات الاستخباراتية وخفض التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية، بحسب بيان أمريكي إسرائيلي سوري مشترك عقب مباحثات انعقدت ليومين في باريس.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته وردع ممارسات إسرائيل، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.