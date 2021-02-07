أسامة كمال: زيارة الرئيس لعزبة الهجانة برنامج عمل ينفذ على الأرض

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الزيارة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي لعزبة الهجانة اليوم، ليست مجرد زيارة تفقدية وإنما برنامج عمل ينفذ على الأرض، مشيرًا إلى أن ما قاله الرئيس كان في منتهى الجدية.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن الرئيس تناول كل جوانب اهتمامات المصريين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أمس السبت، موضحًا أن السيسي تحدث عن ملف تنظيم الأسرة والمصالحة في مخالفات البناء.

وذكر أن الرئيس كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية بالمحافظات المصرية، فضلًا عن تحقيق الإنجازات في كل القطاعات، لافتًا إلى أن السيسي تطرق إلى ملف سد النهضة وتبطين الترع.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أعمال تطوير عزبة الهجانة بشرق القاهرة، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين والوزراء.