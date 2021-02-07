أحمد موسى: الزيادة السكانية مشكلة مصر الرئيسية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشكلة مصر الرئيسية تتمثل في زيادة عدد السكان، مشيرًا إلى الزيادة المستمرة لعدد المواطنين.

وأضاف موسى، أثناء تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أنه من غير المعقول أن يزداد عدد السكان في دولة نصف مليون نسمة خلال أربعة أشهر.

وأكد أن السكان في زيادة مستمرة بشكل وصفه بالرهيب، مضيفًا أن الدولة لا تستطيع إيجاد حل لهذه المشكلة ومواجهتها.

وتابع: «قضية الدولة اللي مش عارفين نحلها، كل ما تلاقي حل يخوفوك، طب نعمل إيه وهنواجه الأمر ده إزاي؟»، مبديًا تعجبه من هذا الأمر: «بحلول 2030 هنتكلم عن 150 مليون؟».

واستنكر تساؤل البعض عن أسباب بناء العديد من المناطق السكنية والمشروعات والطرق في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة، قائلًا: «لازم ألحق عشان ماعانيش اللي بنعانيه النهاردة»، بحسب تعبيره.