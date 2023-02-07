أوروبا تحشد فرق إنقاذها لمساعدة تركيا في مواجهة آثار الزلزال

حشد الاتحاد الأوروبي، فرق البحث والإنقاذ لتركيا بناءً على طلبها لتفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وفق الممثل الأعلى جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز ليناريتشيتش.

وضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر - وهو أحد أقوى الزلازل في المنطقة منذ أكثر من مئة عام - منطقة غازي عنتاب في تركيا الليلة الماضية، ما أثر على سوريا المجاورة أيضًا.

وتم حشد عشرة فرق للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية بسرعة من بلغاريا وكرواتيا وتشيكيا وفرنسا واليونان والمجر ومالطا وهولندا وبولندا ورومانيا لدعم فرق الاستجابة الأولى على الأرض.

كما عرضت أيضًا إيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا فرق الإنقاذ على تركيا، وكذلك، فإن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على اتصال مباشر بالسلطات في تركيا لتنسيق المزيد من الدعم إذا لزم الأمر.

وتم تنشيط نظام القمر الصناعي كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات رسم الخرائط في حالات الطوارئ.

كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم المتضررين في سوريا، التي أبلغت أيضًا عن وقوع ضحايا، من خلال برامج المساعدة الإنسانية.

وقال بيان من وفد الاتحاد في مصر: "قلوبنا مع كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم وأول المستجيبين الشجعان الذين يعملون لإنقاذ الأرواح".