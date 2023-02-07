نجم الإسماعيلي يحتفل بحفل زفافه وسط حضور ميدو

يغيب عمر الوحش لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن مران الدراويش اليوم، لاحتفاله بحفل زفافه، بعدما عقد القران أمس الإثنين، في حضور اقتصر على العائلة.

ووافق أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلي، على منح اللاعب إجازة لمدة 4 أيام من التدريبات، فيما يبدأ اليوم الجهاز الفني للدراويش الاستعداد لمواجهة غزل المحلة، مساء الثلاتاء القادم، بعد تأجيل مواجهة الدراويش مع الأهلي نظرًا لمشاركة الأخير في كأس العالم للأندية.

ويعود لاعبو الإسماعيلي للتدريبات اليوم، بعد الراحة السلبية الذي حصل عليها لاعبو الدراويش أمس الإثنين، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الجيش ببرج العرب.

ورفع الإسماعيلي رصيده بعد التعادل للنقطة 13، في المركز السابع عشر، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 8 آخرين وتلقي 7 هزائم.