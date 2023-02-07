ألمانيا تدعو روسيا للضغط على سوريا حتى تصل المساعدات لضحايا الزلزال

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، روسيا إلى المساعدة في الضغط على سوريا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لضحايا زلزال يوم الاثنين بسرعة ودون أي عقبات إضافية.

وفي مؤتمر صحفي في برلين مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، قالت بيربوك "لا بد أن يمارس كل اللاعبين الدوليين، ومن بينهم روسيا، الضغط على النظام السوري لضمان وصول المساعدات الإنسانية للضحايا"، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت "من المهم تنحية الأسلحة جانبا الآن وتركيز كل الجهود في المنطقة على المساعدات الإنسانية وعلى انتشال الضحايا وحمايتهم" موضحة أن كل دقيقة تحدث فارقا.

ومع ارتفاع العدد المؤكد للقتلى في سوريا إلى أكثر من 1600، رجحت فرق إنقاذ على الخطوط الأمامية للحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عاما في البلاد أن المئات ما زالوا تحت الأنقاض.

وقالت أديلهيد مارشانج كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية ضخمة بعد الزلزال الذي تسبب في "أزمة على رأس أزمات متعددة".

وتُرسل المساعدات إلى سوريا، التي لا تربطها بألمانيا علاقات رسمية، عبر المنظمات الدولية غير الحكومية.

وأعلنت بيربوك أن بلادها ستقدم مليون يورو إضافية لمؤسسة مالتيزر إنترناشونال وأنها تعمل على إتاحة المزيد من المساعدات المالية لمنظمات دولية غير حكومية أخرى في البلاد.

وتركيا داعم رئيسي للمعارضة السياسية والمسلحة التي تقاتل الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية. وروسيا حليف رئيسي للأسد.