الدفاع التركية تعلن إطفاء حريق ميناء إسكندرون

أعلنت وزارة الدفاع التركية إخماد حريق ميناء إسكندورن، عبر مروحيات تابعة للقوات البرية وطائرة للقوات الجوية، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الثلاثاء.

واشتعلت النيران في المئات من حاويات الشحن بميناء إسكندرون التركي، اليوم الثلاثاء، مطلقة أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في السماء، ما أدى إلى تعليق العمليات وأجبر شركات شحن على تحويل السفن لموانئ أخرى.

وأعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية يوم الاثنين، أن الميناء الواقع على ساحل البحر المتوسط في إقليم خطاي الجنوبي، تضرر بسبب الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا.

وأظهرت مقاطع التقطتها طائرات مسيرة ألسنة اللهب تتصاعد من المئات من الحاويات المكدسة على الرصيف.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3 آلاف و703 قتلى، و22 ألفا و286 مصابًا.

وتتواصل عمليات إنقاذ أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا أمس الاثنين.

وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5,600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة؛ كان أفرادها نياما عندما ضرب الزلزال الأول.

وتُعدّ هذه الهزّة الأشدّ في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999، الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.