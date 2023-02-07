اعتمد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.56%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 84.60%، بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبدالفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة.

كما أكد المحافظ، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98 ألفا و309 طلاب وطالبات، وحضر 97 ألفا و249 طالبا وطالبة.