محافظ قنا يتابع حركة الركاب بموقف قفط وقوص الجديد

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية داخل المقر الجديد لموقف سيارات الأجرة لمركزي قفط وقوص بمنطقة "بورة الضبعة" خلف مسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائي، لليوم الثالث على التوالي، رافقه العقيد هاني مرسي وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إنه وجه المسؤولين بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لضمان انتظام حركة ركوب المواطنين بالموقف الجديد.

كما استمع الداودي إلى استفسارات عدد من المواطنين، مؤكدا لهم أن مكتبه مفتوح أمام الجميع وأنه يستقبل المواطنين يوميًا بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأضاف أنه تم إنارة الطريق المؤدي إلى الموقف الجديد، ويجري الآن تركيب تندات ومظلات للسيارات، فضلًا عن توفير خطوط سيارات سرفيس لنقل الركاب من المناطق الرئيسية داخل مدينة قنا، والعودة مرة أخرى للموقف، مع توفير خدمات أمنية على مدار اليوم، وتواجد مسؤولي إدارة المواقف للتعامل مع أى شكوى من قِبل الركاب علي مدار الساعة.