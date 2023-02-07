جامعة أسيوط تطلق ورشة عمل تدريبية بكلية التمريض في مجال الحماية المدنية

نظمت كلية التمريض بجامعة أسيوط، ورشة عمل في مجال الحماية المدنية، وذلك تحت رعاية الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، وبحضور الدكتورة سماح عبد الله عميدة الكلية، والدكتورة مرفت علي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو القاسم المشرف على إدارتي الحماية المدنية والسلامة المهنية بالجامعة والعميد الأسبق لكلية الهندسة، والدكتورة نعمة المغربي مدير وحدة السلامة والصحة المهنية بالكلية، وبمشاركة عدد كبير من العاملين بالكلية.

وأكدت الدكتورة سماح عبد الله، أهمية ورشة العمل لزيادة قدرة العاملين على مواجهة المواقف الصعبة، مشيدةً بحرص إدارة الجامعة على نشر ثقافة الحماية المدنية والتعريف بآليات مكافحة الحرائق والخطوات والإجراءات السليمة لمحاصرتها وتدريب العاملين بها على كيفية التدخل السريع لإنقاذ الأرواح والمنشآت والممتلكات حال حدوث أي خطر مثل نشوب حريق في أي وقت وأي مكان.

وقال الدكتور محمد أبو القاسم، إن التدريب يمتد ليومين من 7 وحتى 8 فبراير الجاري، ويتضمن عدة محاضرات هي حوادث الحرائق والمكافحة، ودور الأمن الجامعي عند حدوث الحرائق، واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحماية المدنية، وشرح لخطة الإخلاء، إلى جانب تدريب عملي على تنفيذ عملية الإخلاء، ويحاضر فيها إلى جانبه اللواء ياسر زكي مدير عام الأمن الجامعي، وكلٌ من اللواء إبراهيم عانوس واللواء عبد الرحمن سري مستشارا رئيس الجامعة للأمن الجامعي، والأستاذ مؤمن محمد سيد المشرف على إدارة الأمن، والأستاذ عبده محمد أحمد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والأستاذ محمد عبد العال حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالجامعة.