تحقيق إسرائيلي بعد إعلان اختراق هاتف مسئول بارز

قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، إنه لا توجد في هذه المرحلة أي مؤشرات على تعرّض هاتف تساحي برافرمان، مدير مكتب رئيس الوزراء، للاختراق، مؤكّدا أن التحقيق لا يزال مستمرا.

وبحسب ما نشرته حيفة «جورزاليم بوست»، أضاف المصدر: «حتى الآن، لا توجد دلائل على أن الهاتف المحمول لمدير المكتب برافرمان قد تم اختراقه، لكن التحقيقات ما زالت جارية».

وفي وقت سابق، أفادت مجموعة قرصنة إيرانية تُطلق على نفسها اسم «حنظلة»، أنها اخترقت الهاتف المحمول لتساحي برافرمان، المرشح لتولي منصب سفير «إسرائيل» في لندن.

وتأتي تلك الواقعة بعد نحو أسبوع ونصف على إعلان نفس المجموعة اختراق حساب «تلجرام» الخاص برئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينت.

وقالت المجموعة في بيان، من دون تقديم أدلة أو مواد مستخرجة من الجهاز، إن «هاتف الآيفون 16 برو ماكس الخاص ببرافرمان اختُرق».

وزعمت المجموعة، في بيان لها أنها كانت «تراقب وتخترق وتستمع منذ سنوات»، معتبرة أن ما وصفته بـ«الدائرة الصامتة» المحيطة برئيس الوزراء تحولت إلى «نقطة ضعف».

وأوضحت المجموعة أن بحوزتها «كل شيء؛ محادثات مشفرة، وصفقات مخفية، وفساد أخلاقي ومالي فاضح، واستغلال نفوذ، وابتزاز ورشاوى». ومع ذلك، لم تُرفق أي إثباتات، واكتفت بالقول إنها ستنشر المواد لاحقا.