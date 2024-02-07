متحف الطفل ينطم معرض للفنون والحرف التراثية على مدار يومين

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) معرض للفنون والحرف التراثية في دورته التاسعة والذى يهدف لإلقاء الضوء على الموروث التراثي المصري وأهميته في تشكيل ملامح المجتمع والحفاظ على هويته، كذلك تشجيع الصناعات المرتبطة بالحرف التقليدية.

قال الدكتور نبيل حلمي ، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف أن المعرض يأتي استمراراً لدور مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) الرائد في دعم الأنشطة الثقافية والتراثية المختلفة والعمل كشريك رئيسي مع كافة الجهات الرسمية والمبادرات الهادفة لدعم التراث المصري والحفاظ عليه من الإندثار.

ويفتتح معرض الفنون والحرف التراثية يوم غد الخميس الموافق 8 فبراير 2024 بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) في مصر الجديدة ويستمر حتى السبت الموافق 10 فبراير 2024 حيث يستقبل زواره اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً .

أشار الدكتور نبيل حلمي أن معرض الفنون والحرف التراثية ينظم بالتعـاون مع وزارة الثقافة المصرية (الهيئة العامة لقصور الثقافة)، وجمعية التراث القبطي، ومؤسسة رينيه لرعاية الفئات الخاصة، ومن محافظة المنوفية تشارك مبادرة إبداعات حواء.

أضاف حلمي، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تقدم العديد من الفاعليات بمعرض منتجات الحرف التقليدية مثل الخيامية والتلي والصدف والجلود الصناعية والطبيعية والجوبلان والإكسسوارات والتطريز إلى جانب معرض للكتاب وورش عمل فنية وحرفية للأطفال تتنوع بين الكليم والحصير والخزف والحلي والخيامية.

وخلال المهرجان يستقبل متحف الطفل عرض لفرقة النيل للتراث النوبي يوم الخميس 8 فبراير، وعرض آخر لفرقة النيل للآلات الشعبية والتنورة يوم السبت 10 فبراير.

أيضاً يشارك فى معرض الفنون والحرف التراثية مؤسسة رينيه لرعاية الفئات الخاصة بمنتجات أبنائها من الكليم والسجاد، وتعرض جمعية التراث القبطي مجموعة متنوعة من الأيقونات القبطية كما تقدم مبادرة إبداعات حواء معرض للكروشيه والخرز والجلود والإكسسوارات والعطور.

وتتضمن فعاليات هذا العام في معرض الفنون والحرف التراثية تقدم ورشة حكي من التراث للأطفال، إلى جانب معرض البيع، يشترك الزوار مع العارضين فى تنفيذ ورش عمل متنوعة ومتخصصة للحصير والنسيج والخيامية والخزف وفنون التريكو والكروشيه لتعلم مبادئ هذه الحرف والفنون.

وفى سياق متصل قال الدكتور نبيل حلمي أن متحف الطفل اختتم فعالياته بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 55، أمس الثلاثاء بألعاب للتدريب الذهني والتركيز، إلى جانب ورشة للتلوين، شارك في الورش الأطفال رواد معرض الكتاب مع الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وقام أحد أعضاء العلاقات الخارجية بالمتحف بتقديم شرح مفصل للتعريف بأنشطة متحف الطفل والبرامج التي يتم تنفيذها على مدار العام للأطفال وشرح تفصيلي لمحتوى مبنى المتحف ومركز العلوم .