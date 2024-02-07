564 قتيلًا من ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي متأثرًا بإصابته شمال قطاع غزة في ديسمبر الماضي.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الرقيب (احتياط) حنان دروري، 26 عامًا والجندي في القوات الخاصة توفي الأربعاء متأثرًا بإصابته في 17 ديسمبر الماضي بمعركة شمال قطاع غزة، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أنه بذلك، يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 564 بينهم 227 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ولفت إلى أنَّ المعارك أسفرت عن إصابة 2828 ضابطًا وجنديًّا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 1304 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

وفي وقت سابق من الأربعاء، كشفت وسائل إعلام عبرية، مقتل جندي إسرائيلي، متأثرًا بجروح نتجت عن فطريات خطيرة أصيب بها قبل شهر ونصف في قطاع غزة.

وقال موقع «واينت» الإسرائيلي، إن أحد جنود الاحتياط في العشرينات من عمره توفي في مركز شيبا الطبي في تل هشومير، نتيجة إصابته في غزة قبل نحو شهر ونصف بفطريات خطيرة.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت في الأسابيع الماضية عن إصابة جنود إسرائيليين بفطريات خطيرة.