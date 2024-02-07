جوتيريش يحذر من تداعيات إجراء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية في رفح

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الحالة في غزة تشكل "جرحا نازفا في ضميرنا الجماعي يهدد المنطقة برمتها"، معربًا عن الانزعاج بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم التركيز في المرحلة التالية على رفح التي فر إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين في بحث يائس عن الأمان.

وحذر الأمين العام من أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يفاقم الكابوس الإنساني بشكل كبير مع عواقب إقليمية كبيرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جوتيريش في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، استعرض خلالها أولوياته للعام 2024، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال جوتيريش، إنه ما من أمر يبرر الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس ضد دولة الاحتلال في 7 أكتوبر، وليس هناك أي مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

ونبه إلى أن العمليات العسكرية للكيان الصهيوني تسببت في الدمار والموت في غزة على نطاق واسع، وبسرعة لا مثيل لهما منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة.

وأكد جوتيريش، أن الوقت حان لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، مشددًا على ضرورة أن تؤدي هذه الخطوة بسرعة إلى إجراءات لا رجعة فيها نحو حل الدولتين، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.