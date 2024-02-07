الاتحاد السوري يعلن تمديد عقد هيكتور كوبر حتى 2026

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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تمديد عقد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مع المنتخب الوطني حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2026.

وقاد كوبر منتخب سوريا إلى الوصول لدور الـ 16 لبطولة كأس آسيا 2023، ولكنه خسر أمام نظيره الإيراني بركلات الترجيح.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد السوري على منصة «فيسبوك»: «من مراسم تجديد عقد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، الأرجنتيني هكتور كوبر مع صلاح الدين رمضان رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم».

يُذكر أن المنتخب السوري خاض 13 مباراة مع المدرب الأرجنتيني كوبر حتى الآن، فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل مثلهم، فيما خسر في 5 مباريات.