انقطاع خدمات الإنترنت في السودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت تقارير اليوم الأربعاء، عن انقطاع شبكة الإنترنت بالكامل في السودان، في انهيار جديد للاتصال بالشبكة البلاد.

وذكر مرصد "نت بلوكس"، المختص في متابعة خدمات الإنترنت، ‏وهو منظمة غير حكومية تعمل على مراقبة أمن الشبكات، وتراقب حرية الإنترنت في مختلفِ دول العالم أن "البيانات، أظهرت انقطاع خدمة مشغلي الإنترنت الثلاثة في السودان ما أدى إلى خروج خدمة الإنترنت".

وأوضح "نت بلوكس"، أن خدمة الإنترنت بشبكة زين تراجعت من 100% إلى 0%، فيما تراوحت خدمات شركتي إم تي إن 0%، وسوداني بين 1 إلى 5%، وأن اثنتين من الشبكات خارج الخدمة منذ الجمعة".

وتغطي خدمات الاتصالات والإنترنت في السودان 3 شبكات، هي "زين وإم تي إن وسوداني"، بالإضافة إلى شبكة "كنار" التي توفر خدمات الإنترنت فقط.

وكانت حسابات مساندة لقوات الدعم السريع على منصة "إكس"، اتهمت قوات الجيش بقصف الطيران الحربي، برج الاتصالات شرق الخرطوم ومواقع السيرفرات (الخوادم) بالبرج الرئيسي.

وقالت إن الجيش قطع الاتصالات عن كردفان ودارفور 8 أشهر.

وتوقعت خروج مناطق السودان جميع من خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي، التدمير الذي طال أبراج الاتصالات ومواقع رئيسة لخدمات الاتصال.