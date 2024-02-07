إضراب موظفي الخدمات الأرضية في مطاري فرانكفورت وميونخ

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أعلنت نقابة عمال الخدمات في ألمانيا فيردي اليوم الأربعاء بدء إضراب موظفي الخدمات الأرضية التابعين لشركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا في عدد من المطارات الألمانية.

وسيكون مطارا فرانكفورت وميونخ الأكثر تأثرا بالإضراب. وألغت لوفتهانزا وهي أكبر شركة طيران في ألمانيا ما بين 80 و90% من رحلاتها المقررة اليوم في المطارين وتبلغ حوالي 1000 رحلة.

ومن المتوقع استمرار الإضراب حتى الساعة السابعة وعشر دقائق (0610 بتوقيت جرينتش) من صباح غد الخميس.

وإلى جانب مطاري فرانكفورت وميونخ دعت فيردي موظفي شركات لوفتهانزا المختلفة في هامبورج وبرلين ودوسلدورف إلى المشاركة في الإضراب.

وبحسب لوفتهانزا فإن أكثر من 100 ألف راكب سيضطرون لتغيير مواعيد رحلاتهم. كما تم إلغاء الرحلات التي تربط بين مطارات ألمانيا الأخرى ومطاري فرانكفورت وميونخ.

وقالت لوفتهانزا إنها ستحول تذاكر طيران الرحلات الداخلية في ألمانيا إلى قسائم لاستخدام القطارات في السفر كبديل لرحلات الطيران التي تم إلغاؤها.

وحذرت لوفتهانزا الركاب الذين حجزوا تذاكر على الرحلات الملغاة من القدوم إلى المطارات لآن مكاتب تغيير الحجز لا تعمل بسبب الإضراب.

في الوقت نفسه فإن ركاب شركات الطيران الأخرى التابعة للوفتهانزا وشركات الطيران الأجنبية لن يتأثروا بالإضراب بشكل عام. وتعتزم شركة يورو وينجز التابعة للوفتهانزا العمل بطاقتها القصوى.

ويأتي هذا الإضراب على خلفية مفاوضات الأجور الجارية بين إدارة مجموعة لوفتهانزا والنقابة الممثلة لما يقرب من 25 ألف موظف خدمات أرضية في دويتشه لوفتهانزا ولوفتهانزا تكنيك ولوفتهانزا كارجو وغيرها من قطاعات الشركة.