أعرب النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب مستقبل وطن بالغربية، وطارق محمود أمين عام حزب صوت الشعب بالمحافظة، عن تقديرهما الشديد للقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، والتي تضمنت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وقال أمين عام حزب صوت الشعب، إن هذه القرارات جاءت في التوقيت المناسب، وقبل حلول شهر رمضان المبارك، نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تواجه مصر، والتي تنعكس على قدرات المواطن المصري، خصيصًا متوسطي ومحدودي الدخل، وأيضا أصحاب المعاشات.

من جانبه أمين عام حزب مستقبل وطن، أن القرارات أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات في صالح المواطن المصري، وخصيصًا الفقراء ومحدودي الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدة قرارات منذ قليل، خلال اجتماعه، برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية؛ لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين والتي تضمنت:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.

تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.

وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.