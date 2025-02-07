مدرب بورنموث الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر يناير

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» فوز الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني لنادي بورنموث بجائزة أفضل مدرب في شهر يناير الماضي.

وخاض إيراولا مع بورنموث 4 مباريات في شهر يناير الماضي، حقق الفوز في ثلاث منها، وتعادل في مباراة وحيدة ولم يتلق أي خسارة، حيث فاز على نيوكاسل 4-1، وأمام نوتينجهام فورست 5-0، وتخطى إيفرتون 1-0، وتعادل أمام تشيلسي 2-2.

وبدأ المدرب الإسباني مشواره بورنموث مع انطلاقة موسم 2023 – 2024، ويحقق نتائج مميزة مع الفريق في الموسم الحالي، حيث يحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي ونيوكاسل صاحبي المركزين الخامس والسادس.

وتوج إيراولا بجائزة مدرب الشهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي، بعدما توج بها نونو سانتو، مدرب نوتينجهام فورست في الشهر السابق ديسمبر.