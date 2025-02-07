كاتس يوبخ رئيس المخابرات ويمنع انتقاد خطة ترامب لتهجير سكان غزة

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته لرئيس الأركان هرتسي هاليفي بتوبيخ رئيس المخابرات العسكرية اللواء شلومي بيندر، لانتقاده خطة الرئيس الأمريكي حول تهجير سكان غزة.

وقال كاتس إنه "لن يكون هناك واقع يتحدث فيه ضباط الجيش الإسرائيلي ضد خطة الرئيس الأمريكي ترامب المهمة بشأن غزة، وضد توجيهات المستوى السياسي"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "لقد أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتقدم في الخطة، وهذا بالضبط ما يطلب من الجيش الإسرائيلي القيام به وسيفعله".

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قالت إن بيندر توجه إلى المستوى السياسي، قائلا إنه "يجب الاستعداد لشهر رمضان، الذي سيبدأ في نهاية الشهر الحالي، خشية أن تشعل خطة ترامب الأوضاع في المنطقة".

هذا وعقد كاتس، مساء أمس الخميس، اجتماعا مع كبار مسئولي المؤسسة الأمنية بحث خلاله إمكانية أن يغادر سكان القطاع عبر إسرائيل، من ميناء أسدود ومطار رامون في إيلات.

وشارك في تقييم الوضع الأمني الذي أجراه كاتس رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، والمدير العام لوزارة الأمن ورئيس الأركان المتوقع الجنرال احتياط أيال زامير، والجنرال احتياط نيتسان ألون، وتناول النقاش خطة تقديم إمكانية الخروج "الطوعي" لسكان غزة.